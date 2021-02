Fransk-produceret lastbil er opbygget med tysk kølekasse

Torsdag 18. februar 2021 kl: 12:56

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hartman Logistik ApS' nye tre-akslede Renault Trucks T 6x2 har en drivline med en 11-liters motor, der yder op til 380 hk, og en OptiDrive-gearkasse. Forakslen er udstyret med parabelfjedre, mens bagakslerne er med luftaffjedring og løftbar bogieaksel. Akselafstanden er 5.600 mm.Bilen er leveret med bakkamera og cyklistkamera fra fabrikkken. Dertil kommer der navigation med Roadpad+, der fungerer som en on-board assistent, der gør det muligt for chaufføren at lytte til musik, bruge håndfrie telefoner og manøvrere sikkert takket være bak- og sidekameraer. Med Roadpad+ får chaufføren en lastbilspecifik navigation fra et Sat Nav-system.Renault Trucks Financial Services har stået for finansieringen. Christian Weber fra Volvo Truck Center Taastrup har solgt og leveret bilen.