Hver fugl synger med sit næb - hver Münchener-løve brøler på sin måde

Tirsdag 16. februar 2021 kl: 12:32

Om MAN TGX Individual Lion S:

Individual Lion S er topversionen af MAN TGX

Har karbonelementer og røde designlinjer, der understreger designet på den nye lastbilserie

Pakker fra MAN Individual giver et særligt komfortniveau

MAN TGX Individual Lion S vil være tilgængelig med motoreffekter fra 510 til 640 hk

Om MAN Individual:

Under Brand-navnet MAN Individual tilbyder MAN Truck & Bus sine kunder et omfattende program af specialudstyr og kundespecifikke tilpasninger og tekniske modifikationer udført og leveret fra fabrikken. Dette gælder både førerhus og chassis, men også elektronik og drivlinje. Alle kundetilpasninger og modificeringer bliver udviklet og implementeret af folkene hos MAN Individual.

Af: Redaktionen MAN Truck & Bus vil med lanceringen af MAN TGX Individual Lion S, som den tyske producent betegner som det eksklusive flagskib i den nye MAN Truck Generation, styrke sin positionen yderligere.Göran Nyberg, der er direktionsmedlem med ansvar for salg og marketing hos MAN Truck & Bus, lancerede det nye flagskib fra MAN Individual på koncernens YouTube-kanal MAN QuickStop.MAN Individual Lion S kommer på vejene fra februar i år for at markere, at det er et år siden, den nye MAN Truck Generation blev lanceret.TGX Lion S, udviklet af MAN Individual, byder på høj eksklusivitet med et særligt design og et udstyrsvalg.Eksteriøret på MAN TGX Individual LION S er udformet af MAN's designafdeling i samarbejde med medarbejderne hos MAN Individual. Der er lagt vægt på visuelle karboneffekter på kofanger og spejle foruden forskellige røde designelementer, som understreger det særlige design på den nye MAN Truck Generation.Den klassiske grill i sort med kromdetaljer og røde elementer - og efter ønske med en tagbøjle med ekstralys i LED-udførelse, rustfrie stål-elementer i front og på siderne, sorte fælge og den eksklusive MAN Individual-solskærm sørger for et iøjnefaldende eksteriør.Interiøret skiller sig også ud fra standard-niveauet med for eksempel røde dekorationssømme på det læderovertrukne multifunktionsrat. Sæderne er trukket med Alcantara-skind med rød diamantsømme, og armlænene og dørbeklædningen matcher dette. Nattestøtterne er forsynet med en rød løve. Lion S-tekst pryder kromdørlisterne, og de røde sikkerhedsseler understreger det dynamiske helhedsindtryk.Chauffør komfortpakken med Premium sæder, rat med justeringsmuligheder, og fuld digital 12,3-tommers instrumentering sikrer et optimalt arbejdsmiljø i det rummelige førerhus på Individual Lion S. En række assistentsystemer som Adaptive Cruise Control Stop & Go, MAN ComfortSteering, Lane Return Assist LRA, vognbaneskifteassisent, drejeassistent og fjernlysassistent er også på plads for at hjælpe chaufføren på vejen.Efter ønske kan MAN Individual levere komfortdetaljer som et meget rummeligt opbevaringsskab på 1.400 liter i stedet for den øvre køje eller en køkkenenhed med mikrobølgeovn og kaffemaskine.På listen over optioner findes også et 22-tommers TV på sidevæggen over køjen.MAN TGX Lion S leveres med motoreffekter fra 510 til 640 hk.