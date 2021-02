Politiet har fokus på uopmærksomme trafikanter

Søndag 14. februar 2021 kl: 22:00

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Uopmærksomhed eller manglende orientering er årsag til hver anden dødsulykke i trafikken. For at få flere til at holde fokus på trafikken, gennemfører alle 12 danske politikredse uopmærksomhedskontrol fra mandag 15. februar til søndag 21. februar.- Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.