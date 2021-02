Transportfond vil uddele Initiativpris

Søndag 14. februar 2021 kl: 19:53

Om FDE Fonden:

FDE Fondens primære formål er at yde økonomisk støtte, igangsætte og deltage i projekter, aktiviteter og initiativer, der har relation til og/eller er til gavn for godstransport- og logistikbranchen

Fonden kan herudover også anvende sine midler til uddeling til rent sociale formål relateret til godstransport- og logistikbranchen

Fonden har to årlige ansøgningsrunder - i marts og i september

Derudover uddeler fonden årligt ”Talentprisen” i logistik- og transportbranchen

Af: Redaktionen - Vi ønsker med prisen at fremhæve og hædre gode og fremadrettede initiativer, der kan inspirere branchens virksomheder. Ikke mindst i det sidste år med corona-virus har transport- og logistikvirksomhederne på mange kreative og nytænkende måder sikret, at dansk erhvervsliv og borgerne er blevet forsynet med de varer og produkter, der er brug for, siger FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen og fortsætter:- Så vi ser frem til at modtage rigtig mange gode indstillinger og forslag til, hvem der fortjener at få ”FDE Fondens Initiativpris 2021,FDE Fondens Initiativpris afløste sidste år ”Talentprisen”, der i 10 år har hædret talenter i transport- og logistikbranchen. Den første modtager af Initiativprisen var Ole Larsen Transport A/S, der har hovedsæde i Brabrand i Aarhus' vestlige del. Ole Larsen Transport A/S fik prisen for blandt andet at have oprettet et innovationscenter med det formål at facilitere nytænkning og være centrum for udvikling af ideer, som kan understøtte og accelerere den digitale udvikling både i egen virksomhed men også i branchen som helhed.FDE Fondens Initiativpris består af et legat på 50.000 kroner, et diplom og en statuette.Forslag til prismodtagere kan indsendes i perioden 1.-28. februar via FDE Fondens web-side - klikFonden kan også selv udpege årets prismodtager.





FDE Fonden blev etableret 1. november 2009 og er stiftet af transportorganisationen ITD













