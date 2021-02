Tysk lastbilproducent fremfører nyt førerhus

Onsdag 10. februar 2021 kl: 09:55

Af: Redaktionen - Actros F brillerer ved at levere alt det, man forventer af en lastbil fra Mercedes-Benz, uden at gå på kompromis med hverken kvalitet, sikkerhed eller komfort. Vi er meget bevidste om, at vores professionelle kunder lever og ånder for deres forretning og egne kunder, og med Actros F giver vi dem nu endnu flere attraktive muligheder for at tilpasse lastbilen til lige præcis deres forretning, siger Mick Steenbøl, der er salgschef hos Mercedes-Benz Trucks i Danmark.Actros F fås med to forskellige førerhuse - enten BigSpace med en ståhøjde på 1910 mm eller StreamSpace med en ståhøjde på 1830 mm. Som kunde kan man vælge sin nye Actros F i 17 forskellige konfigurationer og med to forskellige motorstørrelser på enten 10,7 liter eller 12,8 liter, som yder fra 326 til 530 hk. Funktionaliteten går igen hele vejen rundt, hvor selve adgangen til førerhuset også er gjort lettere med tre trin, hvilket er helt nyt for det 2,5 meter brede førerhus i Actros F.Actros F-førerhuset er som standard udstyret med Classic Cockpit, som kan opgraderes til det fuldt digitale Multimedia cockpit.På listen over standardudstyr finder man blandt andet også den aktive bremseassistent ABA 5, som selv sørger for at bremse i potentielt farlige situationer. Mercedes-Benz' højresvingsassistent, som scanner højre side af hele vogntoget ved hjælp af en radar og både advarer og bremser for andre trafikanter og forhindringer, kan tilvælges.Produktionen af Actros F begynder i andet kvartal, og interesserede vil kunne se og prøve bilen hos Mercedes-Benz forhandlere landet over til sommer og på Transport 2021 messen i Herning til september.