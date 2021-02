Antallet af tunge lastbiler er vokset med 74

Tirsdag 9. februar 2021 kl: 20:00

Af: Jesper Christensen Det viser et opslag i Bilstatistik fra De Danske Bilimportører. Statistikken viser også, at der ved årsskiftet 2019/2020 var registreret 32.793 lastbiler over 16 ton.









Ved årsskiftet 2018/2019 var antallet 32.673, mens det ved årsskiftet 2017/2018 var på 32.108.









Statistikken viser også, at der var registreret 31.504 lastbiler over 16 ton ved årsskiftet 2016/2017 og 30.884 ved årsskiftet 2015/2016.

