Bus-virksomhed er nået til sidste bogstav

Tirsdag 9. februar 2021 kl: 13:29

Alphabus ApS

Alfa Bus & Limousines ApS

Alfa Bus ApS

First Coach ApS

Bustrafik.nu ApS

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det drejer som om Alfabus ApS med CVR-nrummer 38851527, der havde adresse på Smedeland i Glostrup. Selskabet stod opført under "Turistkørsel og anden landpassagertransport".Advokat Finn Lynge Jepsen, der har adresse på Stockholmsgade i København Ø, og som ind til konkursen har fungeret som likvidator for selskabet, er udpeget som kurator.Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade i København K, inden tre uger efter denne bekendtgørelse.Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden fire uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen.Alfabus ApS med CVR-nrummer 38851527, der var ejet af selskabet Bustrafik Holding IVS, der er under konkursbehandling, havde følgende binavne:Tidligere navne:Selskabet blev frem til tvangsopløsingen drevet af Lasse Eli Nielsen.