Indrejsende til Danmark skal testes og gå i 10 dages isolation

Søndag 7. februar 2021 kl: 20:44

Paragraf 3.

Af: Redaktionen Selvom smittetrykket i Danmark er faldende. peger sundhedsmyndighederne på, at der fortsat er væsentlige usikkerheder forbundet med nye og måske mere smitsomme varianter af corona-virusset - som for eksempel den britiske variant B117, der forventes at ville udgøre omkring 80 procent af smittetilfældene i Danmark ved begyndelsen af marts.For at begrænse introduktionen og spredningen af nye, mere smitsomme virusvarianter fra udlandet har S-Regeringen besluttet at indføre krav om test og isolation ved indrejse i Danmark. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har anbefalet en model, hvorefter de nye krav gælder for både danske statsborgere og udlændinge, der rejser ind i Danmark. Reglerne gælder ved alle grænser - både i lufthavne og ved sø- og landegrænser.Manglende overholdelse af de nye regler om test og isolation vil kunne blive straffet med bøde på 3.500 kroner i førstegangstilfælde.- Der har været flere henvendelser om sjusk eller direkte forfalskninger af de test, man skal have for at flyve til Danmark. Derfor er det godt, at der nu kræves test ved ankomst i en dansk lufthavn, så vi får et ekstra værn mod, at personer, der kan være smittet med COVID-19, kan vandre utestet ud i det danske samfund og starte nye smittekæder, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:- Det er godt med denne ekstra sikkerhed, for vi må også konstatere, at der desværre har været eksempler på personer, der har valgt at rejse ud på ferierejser uden tanke for, at resten af samfundet kæmper for at holde smitten nede, så vi kan komme tilbage til en mere normal hverdag.Personer, der rejser til Danmark efter at have opholdt sig i udlandet, omfattes således i perioden fra 7. februar og foreløbigt til og med 28. februar 2021 af krav om at lade sig teste efter indrejse i Danmark. Herudover skal den indrejsende gå i isolation i 10 dage med mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter tidspunktet for indrejse i Danmark.De nye krav om test og isolation ved indrejse i Danmark gælder ved alle grænser - både i lufthavne samt ved sø- og landegrænser.Der vil gælde en række undtagelser fra kravene om test og isolation - blandt andet for personer med fast bopæl i grænselandet og visse personer, der hyppigt krydser grænsen som led i varetagelsen af deres arbejde. Udlændinge, der indrejser med henblik på at udføre arbejde, levere varer eller tjenesteydelser i eller ud af Danmark eller har et andet anerkendelsesværdigt formål, vil eksempelvis heller ikke være omfattet af isolationskravet i de perioder, hvor de varetager det anerkendelsesværdige formål.Interesserede kan læse mere om de nye krav samt undtagelserBekendtgørelsen kan sesI bekendtgørelsen er der en række undtagelser - blandt andet for beskæftigede på transportområdet:

Personer, som indrejser i Danmark fra udlandet over en lande- eller søgrænse, skal have foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19 senest 24 timer efter indrejsetidspunktet, jf. dog stk. 2.





Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for følgende:

1) Børn under 15 år.

2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.

3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en antigen- eller PCR-test for covid-19.

4) Personer, der tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, jf. stk. 3.

5) Danske statsborgere og udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse i grænselandet.

6) Personer med fast bopæl i grænselandet, jf. dog stk. 4.

7) Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have transporteret gods i udlandet.

8) Personer, der udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven.

9) Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige.

10) Personer, der udrejser fra Danmark senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.





Stk. 3. Personer er alene omfattet af stk. 2, nr. 4, hvis de kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for covid-19, som er foretaget ved antigen- eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.





Stk. 4. Personer er alene omfattet af stk. 2, nr. 6, hvis de kan fremvise dokumentation for et negativt testresultat for covid-19, som er foretaget ved antigen- eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammelt.













© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.