Regeringen skærper testkrav til tilrejsende arbejdskraft

Søndag 7. februar 2021 kl: 20:01

Af: Redaktionen De ny regler betyder, at arbejdsgivere, der har tilrejsende arbejdskraft ansat, skal kunne dokumentere, at de ansatte er blevet PCR-testet. Testen skal laves mindst 48 timer efter indrejsetesten forud for ankomst til Danmark og senest 96 timer efter indrejsetesten.Det skærpede testkrav følger op på tidligere tiltag fra efteråret for at dæmme op for smittespredningen hos vandrende arbejdskraft.Ud over det gældende krav om negativ covid-19 test ved indrejse, som maksimalt må være 24 timer gammel, er der fra søndag også et krav om en covid-19 test senest 24 timer efter indrejse.- Det er afgørende, at vi skærper testkravet. Først og fremmest fordi det kan være med til at begrænse smittespredningen, men også fordi kravet kan være med til at sørge for, at produktionen på så mange arbejdspladser som muligt bliver holdt i gang, uden at vi går på kompromis med folkesundheden. Derfor er jeg også glad for, at Folketingets partier bakker op om dette initiativ, siger beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S).Arbejdsgivere skal i forbindelse med Arbejdstilsynets kontrol på arbejdspladser med tilrejsende arbejdskraft kunne dokumentere, at der er foretaget en PCR-test efter gældende regler. Arbejdsgiverne skal desuden kunne fremvise en plan for testning af tilrejsende medarbejdere - herunder hvornår tilrejsende arbejdskraft skal PCR-testes.- Det er vigtigt, at reglerne bliver overholdt, så vi kan holde smitten nede. Derfor kommer Arbejdstilsynet til at føre kontrol og vejlede om, hvad der skal til for at forebygge smitte. Det er med til at sikre, at vi ikke skal lukke ned for mere end højest nødvendigt, siger Peter Hummelgaard.





her: Interesserede kan læse mere på Arbejdstilsynets web-side









