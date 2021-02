Norsk godsoperatør sender flere godstog ind

Fredag 5. februar 2021 kl: 16:43

Af: Redaktionen Det nye onsdags-tog holder klar til afgang fra Alnabru ved Oslo. (Foto: For Jernbane)- Vi gør nu vores for at reducere vejtransporten over Svinesund. I dag udgør jernbanetransport en lille del af godstransporten mellem Norge og Sverige. Vi vil fortsætte med at udvikle effektive og miljøvenlige transportløsninger sammen med vores kunder, siger kommerciel direktør i CargoNet, Carl Fredrik Karlsen.CargoNet øger frekvensen på togtransportene mellom Oslo og Skåne. Fra den uge vil toget have seks ugentlige afgange i hver retning. Det vil ifølge CargoNet spare miljøet for 14.000 ton CO2 pr. år. Derudover vil togtransporten erstatte over 18.000 lastbilturer på vei hvert år. Hos CargoNet fremhæver man også, at transport med tog også har den positive effekt, at færre personer krydser grænserne, hvilket er positivt i en corona-sammenhæng.CargoNet's togforbindelse er banedelen i en multimodal forbindelse og medtager containere og lastbiltrailere. I Oslo betyder en tidlig ankomst til terminalen i Alnabru, at containere og trailere kan køre direkte videre med andre tog i CargoNet's øvrige netværk. I Skåne passer forbindelserne både med tog- og færgeforbindelser til og fra det øvrige Europa.

Selv om CargoNet nu satser på og udvider tilbuddet med gods på jernbane, peger selskabet på, at rammevilkårerne for gods på jernbane i Norge skal forbedres.





- Vi er optaget af, at godstogene får kapacitet og bliver prioriteret, så de kan vokse. Selvom vi oplever øget interesse, er konkurrencen hård, og vi behøver forudsigelige rammevilkår for at lykkes med nye satsinger, siger Carl Fredrik Karlsen.





Kjell Erik Onsrud, leder af den norske interesseorganisation For Jernbane, peger på, at mens politikerne beslutter at udvide E6 til en firesporet vejforbindelse mellem Oslo og Göteborg, kører jernbanen flere steder stadig som en en-sporet forbindelse i et tracé fra 1870-erne.











