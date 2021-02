Aalborg-vognmand trækker med ny tre-akslet

Fredag 5. februar 2021 kl: 11:12

Af: Redaktionen Vognmandens nye bogietrækker er leveret med en 13-liters Turbo Compound-motor, I-Shift automatgearkasse og fuld luftaffjedring for og bag. Akselafstanden er 3.000 mm.Bilen har Globetrotter XL førerhus med New York indretning med blandt andet navigation og xenon-lys.Laurits Damgaard fra Volvo Truck Center Aalborg har stået for salg og levering.