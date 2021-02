Færger skal sejle på strøm over Kattegat

Torsdag 4. februar 2021 kl: 16:47

Batterihybrid i drift siden 2018



Om Tranzero Initiative

Tranzero Initiative er et partnerskab mellem Stena Line, Göteborg Havn, Volvo Group og Scania om at gennemføre en reduktion af CO2-udledningen på 70 procent i 2030

Projektet har fokus på den million lastbilstransporter og de 55.000 ton CO2-udledninger, der bliver genereret af vejtransporter til og fra Göteborg Havn hvert år, men omfatter også elektrificering af søtransporten

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen For at fremskynde overgangen til fossilfrie brændstoffer i transportsektoren er Stena Line gået sammen med de to svenske koncerner, Volvo Group og Scania, og Göteborgs Hamn i et nyt partnerskab målrettet omstilling til bæredygtig energi til transportsektoren - Tranzero Initiative. Samarbejdet er søsat for at skabe en betydelig reduktion af den CO2-udledning, der er knyttet til Göteborgs Han, der er Skandinaviens største. Målet er at reducere emissionerne med 70 procent inden 2030.Under en pressekonference om Tranzero Initiative fremlagde Stena Lines administrerende direktør Niclas Mårtensson selskabets planer om at lancere to fossilfrie færger på ruten Frederikshavn-Göteborg inden 2030.- Vi går nu fra vision til virkelighed med det batteridrevne fartøj Stena Elektra. Inden for et år præsenterer vi design og byggespecifikationer og senest i 2025 planlægger vi at bestille den første færge. Det vil være et markant skridt mod fossilfri skibsfart, siger Niclas Mårtensson, der er administrerende direktør i Stena Line og medlem af den svenske regerings elektrificeringskommission.Stena Elektra vil blive verdens første fossilfrie ro/pax-fartøj i sin klasse og vil måle omkring 200 meter i længden og kombinere en passagerkapacitet på 1.000 med 3.000 lanemeter fragtkapacitet. Færgen skal bygges i højstyrkestål for at reducere vægten og øge effektiviteten og vil forventeligt kunne sejle på batteristrøm i cirka 50 sømil, hvilket er afstanden mellem Frederikshavn og Göteborg. Batterikapaciteten skal være cirka 60-70 MWh og fartøjet oplades i havn. Stena Line undersøger desuden mulighederne for at kombinere batteridriften med alternative fossilefrie brændstoffer såsom brændselsceller, brint og biometanol for at færgerne kan sejle længere afstande.- Elektrificering af skibsfarten er kun lige begyndt. Vi ser et stort potentiale for både batterihybrider og batteridrevne færger på flere af vores korte færgeruter i fremtiden. Men der skal mere end færger til. Vi er også nødt til at udvikle infrastrukturen og lademulighederne i havne og terminaler i samme tempo, og det er en af grundene til, at samarbejdsprojekter som Tranzero Initiative er så vigtige, siger Niclas Mårtensson videre.Stena Line har haft batterihybridfærgen Stena Jutlandica i drift på ruten Frederikshavn-Göteborg siden 2018. Færgen bruger batterikraft til manøvrering og styring af bovpropellerne, når færgen er i havn. Batterierne oplades med grøn landstrøm i Göteborg Havn såvel som under drift. I alt sænkes CO2-udledningen med 1.500 ton om året, svarende til udledningen fra 600 biler årligt.Interesserede kan læse mere om projektet