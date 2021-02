Byggemarkedskæde investerer i el-lastbil til distribution i København

Torsdag 4. februar 2021 kl: 13:51

El-lastbiler til nærdistribution



Reducerer CO2 med 90 procent



Fakta om den elektriske lastbil:



Fakta om HVO-diesel:



Af: Redaktionen Stark er begyndt at tanke HVO-diesel på sine biler i København.Byggemarkedskæden er gået i gang med at bruge lastbiler, der kører på miljøvenlig HVO-diesel, og har også bestilt Danmarks første elektriske lastbil med en 20 tonsmeter kran, der kan levere varer uden udslip i nærmiljøet. På sigt skal en større del af Stark's flåde af lastbiler køre på el.- Stark arbejder hele tiden på at gøre byggeriet mere bæredygtigt. Her er det oplagt at gøre transporten af tonstunge byggematerialer mere miljøvenlig. Samtidig kan vi imødekomme stigende miljøkrav fra bygherrer som f.eks. Københavns Kommune, der vil gøre deres byggepladser emissionsfrie. På den måde hjælper vi også vores kunder med at leve op til kravene, og det kan blive en klar fordel for håndværkerne, når de skal vinde udbud, siger logistikdirektør i Stark Jan Breinholt.Den udmelding falder i god jord hos Københavns Kommune, der er en af Danmarks største bygherrer.- Københavns Kommune ønsker at gå forrest, når det gælder om at nedbringe CO2 i byggeriet. Vi har sat en række bæredygtige initiativer i søen, hvor vi blandt andet arbejder henimod at gøre kommunens byggepladser emissionsfrie. Vi er rigtig tilfredse med, at vores samarbejdspartnere og leverandører tager den grønne tråd op, siger Kasper Graa Wulff, der er chef for Byggeri København i Københavns Kommune.Mens elektriske personbiler vinder hastigt frem, er der stadig langt mellem de elektriske lastbiler. Og kravet om, at Starks lastbiler skal have en stor kran, der er nødvendig for at læsse materialer af på byggepladser, har vist sig at være en udfordring.- Der findes meget få elektriske lastbiler med kran, blandt andet fordi en stor kran vejer meget og bruger ekstra strøm. Vores bliver faktisk den første af sin slags i Danmark, når den er færdigbygget og klar til at køre på den anden side af sommerferien, siger Brian Patzlaff, der er logistikchef og ansvarlig for Stark's flåde på godt 200 lastbiler.En elektrisk lastbil er cirka tre gange så dyr som en diesel-lastbil og kører omkring 200 km på en opladning. Derfor er elektriske lastbiler bedst egnet til nærdistribution i byerne.- I en by som København giver elektriske lastbiler rigtig god mening. Her kan vi levere byggematerialer over hele byen uden emissioner og støj. Det er en udvikling, som Stark gerne vil være pionerer for, fordi det er endnu et skridt på vej mod mere bæredygtigt byggeri,” siger logistikdirektør Jan Breinholt.Samtidig med, at Stark har bestilt den første af flere elektriske lastbiler, er byggemarkedskæden gået over til at benytte HVO-diesel i de standard-lastbiler, der benyttes til distribution i indre København.Brug af HVO-diesel reducerer CO2-udledningen med 90 procent. Samtidig mindskes udslippet af partikler med en tredjedel sammenlignet med traditionel dieselolie.HVO-diesel betegnes også som anden generation biodiesel, fordi det er baseret på affald fra eksempelvis slagterier i stedet for afgrøder. HVO-diesel kan benyttes i de fleste eksisterende lastbiler med dieselmotorer.- Brug af HVO-diesel er en hurtig og effektiv måde at løse CO2-udfordringen på. Som en stor distributør vil vi gerne være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning, og gerne så hurtigt som muligt. På sigt kommer vi dog til at satse endnu mere på elektriske lastbiler, der er den optimale løsning for miljøet, siger logistikchef Brian Patzlaff.DAF CF Electric, tre aksler, totalvægt 28 tonFørste af sin slags i Danmark med hydraulisk og eldrevet 20 tonmeter kranMotor med trækkraft på 2.000 Nm, batteri på 350 kWh og rækkevidde op til 220 kmFremstilles af fossilfrie råmaterialer som vegetabilske olier, animalske fedtstoffer og fiske- og slagteriaffald fra fødevareindustrienReducerer CO2 med 90 procent og partikler med 33 procentHVO koster omkring dobbelt så meget som almindelig dieselolie

Det er en elektrisk DAF af denne type, som Stark vil sætte ind i København senere på året.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.