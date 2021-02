Entreprenør-firma rakte ud efter en kran - og har fået en rækkevidde på 15,1 meter

Torsdag 4. februar 2021 kl: 13:39

Af: Redaktionen Hiab-kranen er en HIAB X-HiPro 232 E-5 XSD, der hører til i 23 tm-klassen og har en hydraulisk rækkevidde på 15,1 meter.Kranen er blandt andet leveret med ADC (Advanced Duty Control) der fungerer sådan, at når sjette funktion anvendes reduceres løftekapaciteten med omkring 10 procent. Der til kommer ASC (Automatic Speed Control), som ved belastninger over 90 procent nedsætter hastigheden trinløst og øger løftekapaciteten tilsvarende.Kranen har fjernbetjening med XS Drive radiostyring med seks manøvrehåndtag og med støttebensudtræk over fjernbetjeningen. Den er monteret bagerst på lastbilen på en eksisterende krankonsol.T.L.M. Herskind Entreprenørforretning ApS i Galten udlejer materiel til jord- og kloakarbejde, vandbygning samt naturgenopretning. Derudover har de kørsel med blokvogne samt kranbiler og to- og tre-akslede tipsættevogne.