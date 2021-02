Transportiværksætterselskab er gået konkurs

Onsdag 3. februar 2021 kl: 13:59

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen DK Express IVS med CVR-nummer 40275495, der drev virksomhed fra en adresse på Nørregade i Uldum, stod registreret under "Andre post- og kurertjenester".Kurator er advokat Ole Møller Jespersen, der har kontor på Løvenørnsgade i Horsens. Ole Møller Jespersen har ind ti konkursbegæringen været likvidator i selskabet, som Erhvervsstyrelsen tidligere har begæret tvangsopløst.Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter denne bekendtgørelse.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden fire uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 1. februar 2021.Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Ole Møller Jespersen, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgøres pr. konkursdagen.