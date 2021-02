Svensk havn håndterede mere gods

Onsdag 3. februar 2021 kl: 10:54

Af: Redaktionen Fra Stockholms Hamner lyder det, at den vigtige vareforsyning med skib dermed har vist sig at fungere godt i de svære tider.









Den største fremgang stod Finnlink for, men også DFDS og Tallink Silja håndterede mere gods i 2020. Begge rederier indsatte ekstra færger på ruten mellem Kapellskär og Paldiski i Estland for at imødekomme efterspørgslen.









Stockholm Hamnar er samlet Sveriges tredie største godshavn. Havnen i Kapellskär håndterer omkring 50 procent af Stockholm Hamnar's færgegods til og fra Finland og Estland. Det bliver til 3,5 millioner længdemeter årligt.

