Ny lov skal dæmme op for smittespredning i arbejdstageres boliger

Onsdag 3. februar 2021 kl: 10:18

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi står som samfund i en særlig situation, som kræver særlige tiltag. Vi ved, at boligforhold har betydning for smittespredning blandt beboerne, som også kan bringe smitte videre til kollegaerne på landets arbejdspladser og i samfundet generelt. Vi må derfor gøre, hvad vi kan for at mindske denne form for smittespredning, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S).Han henviser til, at der har været flere eksempler på smitteudbrud på blandt andet slagterier og byggepladser, hvor eksempelvis udenlandsk arbejdskraft er blevet indkvarteret af deres arbejdsgivere.Lovforslaget er udarbejdet i samarbejde med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), som peger på, at det er afgørende, at der kommer styr på smitten. Først og fremmest af hensyn til folkesundheden, men også fordi kontrol med coronaen er forudsætningen for, at økonomi og arbejdsmarked kan komme på ret kurs.- Derfor har vi blandt andet skærpet testkravene til vandrende arbejdskraft. Ligesom der også skal være styr på boligforholdene, så man ikke smitter hinanden, som vi har eksempler på blandt medarbejdere, der er indkvarteret sammen af deres arbejdsgiver. Det skal vi undgå, så vi kan holde gang i vores økonomi, hvor vi kan, uden at gå på kompromis med sikkerheden, siger Peter Hummelgaard.Med den nye lov vil der blive fastsat en række minimumskrav til de boliger, en arbejdsgiver stiller til rådighed for sine ansatte. Det vil blandt andet være krav om afstand og instruktion i rengøring.Arbejdsgiveren skal udarbejde en plan for indkvarteringen af sine ansatte. Planen skal blandt andet indeholde oplysninger om boligens størrelse, antallet af beboere, og instruks i rengøring. Arbejdstilsynet vil i forbindelse med de almindelige tilsyn på arbejdspladser gennemgå den udarbejdede plan. Hvis planen ikke er udarbejdet eller er mangelfuld, kan Arbejdstilsynet underrette bopælskommunen, der kan foretage et tilsyn i de enkelte boliger. Kommunen vil på baggrund af tilsynet kunne påbyde, at boligforholdene bringes i overensstemmelse med lovens krav, og i yderste konsekvens påbyde, at de ansatte midlertidigt flyttes til en anden bolig.Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og vil gælde frem til og med 30. juni 2021. I de første 14 dage efter vedtagelsen vil Arbejdstilsynet kun vejlede om de nye regler. Det er for at give arbejdsgiverne tid til at omstille sig til de nye krav.Man kan finde kravene til indkvartering og en skabelon til plan for boligforhold på Arbejdstilsynets hjemmeside - klik