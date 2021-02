Transportministeren forlænger flyvestop

Onsdag 3. februar 2021 kl: 10:03

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen I løbet af de kommende dage forventes det, at der vil blive stillet krav til test og isolation ved indrejse til Danmark. Det vil skabe en ekstra stærk sikkerhedsbarriere mod introduktion af ny smitte fra udlandet. Ud fra et forsigtighedsprincip har transportminister Benny Engelbrecht (S) derfor valgt at forlænge forbuddet frem til udmøntningen af de nye regler om test og isolation ved rejse er plads - dog maksimalt en uge frem.- Vi kan konstatere, at Dubai selv oplever en stigende smitte og nu lukker ned for en del af nattelivet. Derfor mener jeg ikke, at vi kan tage nogen chancer og åbne op for fly fra Dubai, før vi med den nye lov kan kræve en test og selvisolation, når man kommer til Danmark, Benny Engelbrecht.Flyveforbuddet blev indført fra 22. januar og bliver nu som udgangspunkt forlænget til at udmøntningen af de nye regler om test og isolation ved indrejse er på plads. Forbuddet gælder alle fly fra De Forende Arabiske Emirater - også fly i transit.