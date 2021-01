Vognmænd frygter CO2-krav

VOGNMANDSORGANISATION HAR SPURGT SINE MEDLEMMER:

Fredag 29. januar 2021 kl: 13:54

DTL efterlyser incitamenter



Af: Redaktionen DTL peger på, at rundspørgen også viser, at kunderne kan regne med at skulle betale regningen for de forventede øgede omkostninger som følge af krav om mindre C=2-udledning. Mere end halvdelen af de vognmænd, der deltog i undersøgelsen sende eventuelle CO2-omkostninger videre. Knap hver tiende er parat til at betale regningen selv.Undersøgelsen viser også, at klimadebatten kun i begrænset omfang har fået vognmændene hos DTL til at interessere sig mere for energiforbruget i deres virksomhed, end de gjorde i forvejen. Hver femte har skærpet interessen, mens to ud af tre vognmænd nøje følger brændstofforbruget . Målingerne bruger de især til at spotte lastbiler, som bruger for meget diesel, og til at spotte chauffører, der kører uøkonomisk. Nogle bruger desuden målingerne i interne konkurrencer, hvor chaufførerne konkurrerer om at køre mest økonomisk. Hver anden vognmand føler ifølge rundspørgen med i bilernes forbrug af AdBlue.Rundspørgen viser også, at det ikke er transportens kunder, som motiverer vognmændene til at tænke grønt. Ni ud af ti kunder efterspørger ifølge vognændene ikke CO2-data. ”Størst” efterspørgsel på CO2-data oplever de adspurgte vognmænd fra private kunder. Seks procent af vognmændene oplever, at private kunder spørger efter CO2-date, mens tre procent bliver mødt med krav om CO2-data fra offentlige kunder.Administrerende direktør i DTL, Erik Østergaard, vil gerne have kommuner og andre offentlige institutioner mere på banen- Det offentlige må i langt højere grad gå foran både ved selv at anskaffe klimavenlige køretøjer og ved at stille klimakrav og naturligvis betale, når de køber opgaver hos vognmandsvirksomhederne, siger Erik Østergaard, der fremhæver, at vognmændene gerne bidrager med et lavere klimatryk.- Men vognmændene skal jo kunne drive en forretning i konkurrencen med hinanden og de udenlandske konkurrenter. Derfor er det vigtigt, at incitamenterne for vognmandsvirksomhederne er de rigtige, så for eksempel energi og CO2-afgift nedsættes eller fjernes på de alternative drivmidler med lavere eller ingen klimabelastning, og så investering er i nye lastbiler med klimavenlige fremdriftssystemer fremmes ved direkte tilskud eller forhøjede skattemæssige afskrivninger, påpeger Erik Østergaard.