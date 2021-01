Transportorganisation efterlyser længere gyldighed - også internationalt

Fredag 29. januar 2021 kl: 13:25

Af: Redaktionen Forlængelsen gælder kun for kørsel i Danmark. På EU-plan arbejdes der på at få forlænget gyldigheden med 7 måneder på en lang række dokumenter - eksempelvis kørekort og chaufføruddannelsesbeviser.- Vi kvitterer selvfølgelig for, at man har forlænget fristerne på national plan, men vi opfordrer samtidig den danske regering til hurtigst muligt at få forlængelsen igennem også på EU-plan for at sikre vareforsyningen, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.





Skulle det ikke lykkes hurtigt at få en forlængelse på plads internationalt, bør transportministeren efter ITD's mening i god tid sørge for en yderligere national forlængelse af de pågældende beviser.







- Under den nuværende smittesituation er det ikke tilstrækkeligt, at beviserne kun forlænges til 1. marts. Det er simpelthen en for kort tidshorisont, siger Carina Christensen.







ITD opfordrer også til, at Danmark tiltræder de internationale aftaler om forlængelse af ADR-beviser, som blandt andet Tyskland har gjort. Endelig opfordrer ITD ligeledes Transportministeriet til at sørge for en yderligere forlængelse af legitimationskort til regulering af færdsel i forbindelse med særtransport, som ikke omfattes af de forventede EU-regler.









