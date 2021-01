Maskin-kærren er koblet på flis-virksomhed

Fredag 29. januar 2021 kl: 13:06

Af: Redaktionen Den to-akslede maskinkærre, der er lavere end mange andre af de kærrer, som Lastas leverer, er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger.Kærrens 5.200 mm lange lad har stålbund. I forenden er der monteret støtteben med flad fod i forende, der er mekanisk betjent med to hastigheder. I bagenden er der el-hydrauliske og sideforskydelige ramper. I kærrens kantskinner er der monteret seks surringsringe i hver side.Kærren, der har en 1.750 mm lang trækstang, er leveret med to ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser.Den nye kærre er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





