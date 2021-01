Transportorganisation til transportkøbere:

Onsdag 27. januar 2021 kl: 11:41

Af: Redaktionen Efter det blandt andet i Lastbil Magasinet er kommet frem, at flere virksomheder nægter chauffører adgang til toiletter, gentager ITD opfordringen til alle transportkøbere om at behandle chaufførerne ordentligt og give dem adgang til sanitære faciliteter.





- Jeg synes, alle modtagere og afsendere af varer kraftigt bør overveje, om de virkelig vil være bekendt ikke at stille helt basale toiletfaciliteter til rådighed for de mennesker, der hjælper dem med at transportere deres varer. De har da fortjent at blive behandlet med respekt og venlighed, og det indbefatter altså, at man også giver adgang til toiletfaciliter, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.





I marts opfordrede ITD sammen med en lang række øvrige transportorganisationer alle modtagere og afsendere af varer til at udpege toiletfaciliteter forbeholdt chauffører eller opstille såkaldte festivaltoiletter under hensyntagen til øvrige forholdsregler.













Her på transportnyhederne.dk hører vi gerne fra chauffører og virksomheder, der har kommentarer til ovennævnte problemstilling.





Redaktionen kan kontaktes her:







- Vores tidligere opfordring står ved magt, og det er ærlig talt lidt skuffende, at det er nødvendigt at gentage den. Det burde altså ikke være uoverkommeligt at sørge for basale faciliteter til dem, der hjælper en i dagligdagen. Der kan selvfølgelig være helt særlige omstændigheder, der gør sig gældende, men for de fleste større modtagere og afsendere burde det altså være muligt at behandle chaufførerne med respekt også på dette område, siger Carina Christensen.

