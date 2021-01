Rederikoncern udvider aktiviteter på land

Tirsdag 26. januar 2021 kl: 12:00

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye lagerbygning udvider DFDS’ kontraktlogistikforretning, som i dag er koncentreret i Gøteborg. Den ekstra kapacitet gør det muligt at skabe vækst for eksisterende industrikunder samt tiltrække nye kunder.Lagerbygningen udvikles og opføres af udviklingsselskabet, CH Square, som DFDS leaser lagerbygningen af på en 10-årig aftale med mulighed for at forlænge aftalen efter leasingperioden. Byggeriet forventes at gå i gang i begyndelsen af februar i år, og lagerbygningen forventes at åbne ved årets udgang.