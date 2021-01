Dansk rederi-koncern køber hollandsk kølelogistikvirksomhed med aktiviteter i Danmark

Tirsdag 26. januar 2021 kl: 10:46

Om DFDS' køb af HSF Logistics Group:

Købet af HSF Logistics Group gør DFDS’ kølelogistik til den førende udbyder i Nordeuropa

HSF Logistics Group har en omsætning på omkring 2,8 milliarder kroner og 1.800 medarbejdere

Gældsfri købspris ligger på 2,2 milliarder kroner

Om HSF Logistics Group:

HSF Logistics Group er en fullserviceudbyder af kølelogistik til fødevareindustrien med speciale i kødlogistik. Services inkluderer afhentning fra fødevareproducenter, emballering, opbevaring, forarbejdningstjenester og distribution af både del- og hel-læs

Virksomheden har afdelinger 22 steder på tværs af Europa, herunder centrale distributions- og lagercentre i Holland, Tyskland og Danmark. Derudover er der kontorer i Kina og Marokko.

De vigtigste varestrømme, der håndteres, er fra Holland til Storbritannien og til Tyskland, og fra Danmark til Storbritannien og til Sydeuropa. Udgående laster er hovedsageligt kød og fisk, mens hjemgående laster inkluderer frugt, grøntsager, frosne pommes frites og mejeriprodukter samt kød

Forretningsmodellen inkluderer udlejning, reparation og rengøring af genanvendelig emballage (plastkasse paller, kasser og paller). Transport udføres både som ledsaget og uledsaget, og virksomheden bruger både interne og outsourcede lastbiler og chauffører

Virksomheden har i øjeblikket 1.800 ansatte og opererer omkring 700 lastbiler og 1.700 køletrailere, inklusive både ejede og leasede enheder

Af: Redaktionen Købet af HSF Logistics Group følger DFDS’ Win23-strategi om at øge udbuddet af logistikløsninger til udvalgte industrier, herunder til kølelogistikkunder. Efter overtagelsen vil omsætningen for DFDS’ Logistics Division stige til omkring 8 milliarder kroner, hvoraf cirka halvdelen genereres af kølelogistik.- Jeg er glad for købet af HSF Logistics Group. Det udvider vores service-tilbud til en bred vifte af fødevareproducenter betydeligt. Det åbner også døren for nye vækstmuligheder og tilføjer fragtmængder til vores færgeruter, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør i DFDS.Simon Frederiks, der er storaktionær i HSF Logistics Group og en del af familien, der grundlagde HSF Logistics for næsten hundrede år siden i 1923, glæder sig over, at den hollandske koncern bliver en del af DFDS-koncernen.- Sammen kan vi udvikle forretningen til gavn for alle vores mangeårige kunder og vores mange loyale, dedikerede medarbejdere, siger Simon Frederiks i anledning af handlen.Han suppleres af Martin Gade Gregersen, der er administrerende direktør for HSF Logistics Group. Han fremhæver, at gruppen ved at blive en del af DFDS får adgang til nye vækstmuligheder.- Det giver os mulighed for at tilbyde kunderne bredere markedsdækning og bruge vores kombinerede ekspertise til at udvikle endnu mere effektive og pålidelige løsninger, siger Martin Gade Gregersen.Handlen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse

