Grøn transport kræver større lastbiler

DEBAT:

Tirsdag 26. januar 2021 kl: 10:21

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen CO2-udledningen skal sænkes - og regeringen har sat et mål om en reduktion på 70 procent i 2030. Det er ambitiøst, og det kræver, at vi alle tænker i nye baner - herunder os i transportbranchen.De nemme løsninger er ikke nødvendigvis lappeløsninger, men derimod initiativer, som nemt kan implementeres, uden at det sker på bekostning af vores konkurrenceevne.Selvom det kan lyde paradoksalt, vil større og tungere vogntog være et fantastisk nemt og håndgribeligt sted at opnå en signifikant reduktion af CO2-udledningen.En CO2-reduktion der også kan mærkes på bundlinjen Regnestykket er ganske enkelt: Når vi transporterer mere gods på én gang, bruger vi mindre energi, og vi belaster derfor miljøet mindre. Faktisk er det muligt ved regional- og langsturstrafik at opnå en CO2-reduktion på ikke mindre end 25 procent. Samtidigt reduceres transportomkostningerne med hele 30 procent, trafiksikkerheden øges og belastningen på infrastrukturen mindskes med færre lastbiler på vejene.Omkostningsbesparelsen kunne indregnes i et krav til 32 meters-vogntog om at køre på biobrændstoffer - og om en årrække på elektrisk drift.I dag er den tilladte totallængde 25,5 meter for modulvogntog i Danmark. Hvis man til gengæld kunne køre med en totallængde på 32 meter, ville det være muligt at sammensætte et vogntog bestående af to standard-sættevogne med anvendelse af en dolly. Fordelen er, at eksisterende standardmateriel med små tilføjelser kan anvendes, og at man undgår omlæsning af godset, da slut-distribution kan ske ved at adskille vogntoget og køre ”the last mile” med en enkelt sættevogn. Eventuelt kunne tilladelse af 32 meter vogntogslænge kombineres med krav om, at lastbilen skal køre på biobrændstoffer - og om en årrække på elektrisk drift.Hvis Sverige kan, hvad forhindrer så Danmark i at gøre det samme?Fem års forsøgskørsel i Sverige er forløbet helt problemfrit, men i Danmark kræver kombinationen en lovændring, hvilket pt. er en show-stopper.Men skal vi så vænne os til situationer, hvor 32 meter lange lastbiler kører ned ad Vesterbrogade? Naturligvis ikke, for der er allerede i dag restriktioner på, hvor de største lastbiler må køre.I dag er modulvogntog de længste vogntog, vi ser på vejene i Danmark, og 32 meter vogntoget vil kunne køre på de samme strækninger - uden at det forstyrrer bytrafikken eller belaster vejnettet yderligere.Man har tidligere justeret på de tilladte dimensioner for vogntog i Danmark. En naturlig udvikling i takt med at teknologien og sikkerhedsforanstaltninger bliver bedre og bedre - og nu har vi en oplagt mulighed for igen at justere på landtransportens længde og vægt.Der er langt mellem de nemme løsninger i klimaudfordringerne, men her er én af dem. Og kigger vi mod erfaringerne fra Sverige, er der ingen grund til at tøve med at indføre nye standarder.Selvom lastbil ikke rimer på klima, er det indiskutabelt, at længere og tungere lastbiler kan bidrage til en grønnere verden. Derfor var det også en af vores klare anbefalinger, da regeringen via sine klimapartnerskaber ønskede konkrete bud på, hvad der kan bidrage til realiseringen af Danmarks klimamål.Den 4. december udkom regeringens aftale om grøn omstilling af vejtransporten, der glædeligt inkluderer dobbelt-trailer løsningen som såvel Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen ser potentiale i og disse instanser skal nu iværksætte en nærmere analyse.Nu handler det blot om at give branchen lov til at udnytte sit eget potentiale.