Flyproducent kan snart få max-fly på vingerne igen over Europa

Mandag 25. januar 2021 kl: 13:09

Af: Redaktionen Flytypen er kommet i luften i Brasilien, Mexico og USA, hvor blandt GOL, Aeromexico og American Airlines har haft gang i flytypen i et stykke tid. Fra 1. februar vil Air Canada også starte sine flyvninger med Boeing 737 MAX flytypen.Myndigheder i forskellige lande nedlagde i marts 2019 forbud mod at flyve med flytypen på baggrund af to styrt. Det første styrt var et Lion Air fly tæt på Jarkata 29. oktober 2018, mens det andet styrt var et Ethiopian Airlines fly. Begge styrt kostede alle livet, og i alt døde 346 i de to styrt. Undersøgelserne viste efterfølgende, at styrtene var sket på grund af fejlbehæftede computersystemer, som pressede næsen på flyene nedad, og piloterne kunne ikke finde en løsning på at slå disse systemer fra.Siden de to styrt er fly-typen blevet gemmengået fra hale til spids. Der er blevet fundet flere ting ved flyet, som er blevet ændret. Alt fra procedurerne i cockpittet, til træningen af piloterne, til ændring af forskellige installationer danner basis for, at flytypen nu igen er på vej i luften - også i Europa. Men der er dog ikke nogen europæiske flyselskaber, der har meldt ud, at de vil sende deres Boeing 737 MAX på vingerne igen.