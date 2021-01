Dieselprisen er den samme som for to år siden

Mandag 25. januar 2021 kl: 11:39

Af: Jesper Christensen

Tilbageblikket viser, at den nuværende listepris ligger på niveau med listeprisen i marts sidste år, ved årsskiftet 2018/2019 og omkring april 2018. I perioden fra april 2018 og frem til omkring marts sidste år lå dieselprisen over den aktuelle listeprise, mens den lå under fra marts sidste år og frem til nu. I perioden fra årsskiftet 2016/2017 og frem til april 2018 lå den under - men på et højere niveau end i perioden fra mart sidst når og frem til nu.





Udviklingen i dieselprisen fra 2017 og frem. (Kilde og grafik: Energiselskabet OK)

