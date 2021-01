Udbud af havvind skal understøtte stærk konkurrenceevne

Fredag 22. januar 2021 kl: 16:12

Statslige indtægter vil være skadelige



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Copenhagen Economics har på vegne af DI og Wind Denmark udarbejdet en analyse, som underbygger og bekræfter tidligere analyser, der peger på CfD (Contract for Difference), som den mest effektive udbudsmodel til de kommende års havvindudbud.I de senere år er prisen på havvind faldet, så teknologien i dag er billigere end de fossile alternativer. Det har ført til en politisk forventning om, at de kommende havvindmølleparker vil blive etableret uden tilskud.Én af konklusionerne i den nye analyse er, at selv små justeringer af den kendte CfD-model, der blandt andet benyttes til udbuddet af havvindmølleparken Thor, kan føre til endnu skarpere budpriser uden, at staten påtager sig en større risiko.- I flere lande i Europa har CfD været med til at sikre lave priser på vindenergi. Med denne udbudsmodel bliver risici og indtægter delt mellem staten og investoren, og det har vist sig effektivt også i forhold til investeringer i selve værdikæden, siger Troels Ranis, der er branchedirektør i DI Energi.I forbindelse med energiaftalen fra 2018 blev det besluttet at analysere, om kommende havvindmølleparker kan fungere som en indtægtskilde for staten. Det kunne eksempelvis ske gennem opkrævning af havbundsleje eller ved at havvindmølleparkerne bliver udbudt som en koncession, hvor den investor, der byder højest, får retten til at opføre havvindmølleparken.- Analysen fra Copenhagen Economics hamrer en tyk pæl gennem, at det skulle være en god idé, at den grønne omstilling bliver styret efter, at statskassen skal tjene penge på havvind. Det vil være til skade for udviklingen med vindenergi, og det vil hæmme erhvervslivet, som kommer til at opleve højere elpriser end nødvendigt, siger Jan Hylleberg, der er administrerende direktør i Wind Denmark.Ifølge analysen vil koncessionsbetaling for kommende havvindmølleparker resultere i en unødvendig forhøjelse af elpriserne, som husholdningerne og erhvervslivet skal betale. Ekstraregningen for de danske elforbrugere vil ifølge Copenhagen Economics løbe op i 400-450 millioner kroner om året, hvis koncessionsbetalingen er 0,5 millioner kroner pr MW.- Vi står foran en omfattende grøn omlægning af det danske samfund, blandt andet gennem etablering af PtX-anlæg. Og vi har i Danmark mulighed for at blive en førende producent af grønne brændstoffer. Hvis det skal lykkes, skal vi have billig elektricitet i rigelige mængder. Derfor bør man bruge den udbudsmodel, som har vist sig at være mest effektiv, siger Tejs Laustsen, der er direktør i Brintbranchen.Samme udmelding kommer fra Dansk Energi.- Det vil være usundt og dyrt for den grønne omstilling, for investorsikkerheden og for elforbrugerne, hvis politikerne skifter hest i vadestedet og indfører en ny betalingsmodel for at sætte vindmøller op på havet. Vi skal holde fast i den nuværende kendte CfD model, som, analysen tydeligt viser, giver mest grøn strøm for pengene, siger branchechef for VE i Dansk Energi, Kristine van het Erve Grunnet,