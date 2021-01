Svensk lastbilmærke får ny salgskonsulent i Aarhus

Torsdag 21. januar 2021 kl: 12:18

Scania har pr. 1. januar 2021 ansat Thomas Uhrenholt som salgskonsulent i Aarhus.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Thomas Uhrenholts salgskarriere startede hos Ejner Hessel A/S, der er forhandler af blandt andet lastbiler fra Mercedes-Benz. De senest ni år har han været salgschef hos Volvo Truck Center i Viborg.Hos Scania skal Thomas Uhrenholt varetage salget af nye lastbiler i Midtjylland.- Jeg ser meget frem til at starte min rejse hos Scania. Det er et fantastisk brand, og et produkt jeg forbinder med drift sikkerhed, pålidelighed og rigtig god brændstoføkonomi, siger Thomas Uhrenholt i forbindelse med sit nye job.