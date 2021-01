Bagtipkærren er tre-akslet og har to tårne

Torsdag 21. januar 2021 kl: 13:41

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede kærre med bagtip er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil og med stærke tværvanger og forstærkninger.Tip-kassen er udført i Hardox-stål med kraftige top- og bundvanger og med en top-hængt pendel-bagsmæk, der også er fremstillet i Hardox-stål. De to tårne, der holder bagsmækken er på 300 mm, og også fremstillet i Hardox.stål.Bunder er udført i 7 mm gennemgående Hardox-plade af særlig slidstærk legering.Kærren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Der er monteret lift på første og tredie aksel.Den nye tipkærre er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.