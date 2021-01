Dansk-baseret transportkoncern køber selskab i Sverige

Onsdag 20. januar 2021 kl: 13:49

Af: Redaktionen NTG oplyser i forbindelse med opkøbet, at Cargorange Sweden AB i 2020 ventes at nå en omsætning på 180 millioner svenske kroner og en resultat før stat på 7 millioner svenske kroner. Cargorange Sweden AB beskæftiger 18 medarbejdere. Den hidtidige ledelse vil fratræde efter at have bistået NTG med at integrere virksomheden.Cargorange Sweden AB vil efter integrationen i NTG-gruppen fortsætte som et selvstændigt datterselskab i NTG.Overtagelsen skal godkendes af de relevante konkurrencemyndigheder.