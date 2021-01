Klistermærker skal advare mod blindevinkler på busser og lastbiler

Mandag 18. januar 2021 kl: 13:52

Af: Redaktionen Advarselsklistermærkerne, som skal sidde på alle køretøjer over 3,5 ton, skal andre trafikanter opmærksomme på blinde vinkler. Klistermærkerne skal kunne ses fra siderne og bagsiden af køretøjet. Overtrædelse af lovgivning udløser bødestraf.Reglen om klistermærker følges op af en regel om, at køretøjer, der kører over 40 km/t., skal udstyres, så chaufføren har frit udsyn foran og til siderne og have bakspejle eller andet udstyr, der gør, at chaufføren kan se vejbanen mod køretøjets bagende fra sit sæde.Organisationen Dansk PersonTransport (DTP) gør opmærksom på, at en specifik og udtømmende beskrivelse af de nye regler først er tilgængelig i løbet af januar.Dansk PersonTransport har protesteret mod, at de nye franske regler også gælder for udenlandske køretøjer. Den internationale vejtransportorganisation, IRU, har kontaktet EU-Kommissionen for at få en undtagelse for udenlandske køretøjer. EU Kommissionen undersøger ifølge DPT de nye franske regler nærmere.