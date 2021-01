Sønderjysk havn slår en streg i sandet med ny rekord

Mandag 18. januar 2021 kl: 12:14

Af: Redaktionen Store dynger sand og skærver har været et konstant syn langs kajerne i Aabenraa Havn i løbet af 2020. Fra havnen er råvarerne i en lind strøm blevet fragtet ud i oplandet, hvor både erhvervsliv og private har haft travlt med bygge- og anlægsprojekter, og knapt har en dynge været væk fra kajen, før endnu et skib er kommet med næste last.Midt i december kunne Aabenraa Havn konstatere, at der var blevet sat ny rekord for håndteringen af sten, skærver og sand. I løbet af de første 11 måneder af 202 blev der håndteret over én millioner ton i Aabenraa Havn.Stema Shipping tegnerde sig for størstedelen af de mange ton materialer, hvor en stor del af skærverne er endt som belægning i forbindelse med en udvidelse af landingsbanerne ved Flyvestation Skrydstrup, ved nye vindmølleparker i Nordtyskland og ved opførelsen af den nye højspændingsforbindelse ned igennem Jylland.Aabenraa Havn håndterede i de første 11 måneder af 2020 cirka 25 procent mere sand og skærver, end det var tilfældet i samme periode året før. Det svarer til en stigning på 200.000 ton.Aabenraa Havn ansatte på baggrund af den øgede aktivitet endnu en driftmedarbejder til at betjene kraner og gummigeder. Dermed fik havnen ni ansatte i driften plus fire på kontoret.Over de seneste otte år er mængden af sand og skærver, som kommer til regionen via Aabenraa Havn, næsten fordoblet. Det er varer med en relativt lav værdi, så transporten udgør ofte den største del af de samlede omkostninger. Derfor er det vigtigt, at varerne kan sejles så tæt på slutbrugeren som muligt, og at de bliver håndteret hurtigt og effektivt, når de er blevet losset.Havnedirektør Henrik Thykjær ser frem til, at Aabenraa Havn kan begynde at bruge arealerne på energiselskabet Vattenfall's tidligere kulhavn ved det nu nedlagte Enstedværk på sydsiden af Aabenraa Fjord. Henrik Thykjær vurderer, at det vil være attraktivt for flere virksomheder på havnen at have lager både på de nye og de nuværende arealer.- Når gods skal ud til modtagere syd for Aabenraa, vil transporten med lastbil både være hurtigere og billigere, når lastbilen ikke skal igennem byen. På den måde bliver det både en fordel for virksomhederne og for byen, siger Henrik Thykjær.Den tidligere kulhavn overgår til Aabenraa Havn i sommeren 2021.