Statsrevisorernes beretning om Post Danmark ændrer intet

VOGNMANDSORGANISATION FASTHOLDER:

Fredag 15. januar 2021 kl: 15:10

Af: Redaktionen Transportministeriet kritiseres i beretningen fra Statrevisorerne for ikke at føre helt så tæt tilsyn, som man kunne ønske, herunder at Transportministeriet ikke i tilstrækkelig grad har efterspurgt viden om, hvorvidt Post Danmarks fordeling af fællesomkostninger er i overensstemmelse med lovgivningen. Statsrevisorerne opfordrer derfor Transportministeriet til at styrke tilsynet med Post Danmark.DTL betegner beretningen som "noget tandløs" og peger på politikernes dilemma: På den ene side en utidssvarende statsejet virksomhed der igen og igen kræver statslige hjælpepakker. På den anden side ønsket om udbringning af post over hele landet.DTL - Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard, mener, at det, som han betegner som en "farce", i værste fald fortsætter.- Det er jo svært at kritisere Statsrevisorernes rapport. Hvis de ikke har fundet en rygende pistol, så har de jo ikke fundet den. Men omvendt kan det ikke afvises, at den rent faktisk findes. Konsekvensen er, at dét, vi har været vidner til i årevis, i værste fald bare får lov at fortsætte, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Skattekroner skal fortsat pumpes ind i PostNord for at dække befordringspligten af breve og pakker om end en række partier er begyndt at sætte hælen i i forhold til et åbent checkhæfte til Post Danmark. Vi er heller ikke kommet nærmere et svar på en skævvridning i markedet i forhold til de private aktører, og ingen svar på, hvorfor PostNord kører i Norden med udenlandske chauffører på udenlandske plader.Erik Østergaard mener, at fortsat støtte til PostNord ikke vil løse de fremadrettede udfordringer med et fundamentalt andet samfundsmæssigt behov for at sikre omdeling af især breve, der fortsætter med at falde i takt med at den digitale kommunikation fortsat stiger.- I dag udgør brevmængderne en brøkdel af, hvad de gjorde i 2010. Og det er her, politikerne bør starte, når der i foråret skal forhandles ny postlov. Nemlig at definere, hvordan den samfundsbegrundede postomdeling skal se ud i fremtiden i lyset af de fortsat faldende brevmængder, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Befordringspligten for pakker bør fjernes, da dette marked allerede er dækket af private aktører, og så bør den samfundsbegrundede fremtidige brevomdeling sættes i udbud. Derefter bør man overveje, hvad der skal ske med PostNord. Det er tid til seniorpensionering af det postvæsen, som blev grundlagt af Christian IV.