Færre rejser på grund af indsatsen mod corona-virussen

Fredag 15. januar 2021 kl: 15:50

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Efter en stille trafikal jul er det nye år begyndt med en endnu mere stille periode på både veje, vand og skinner.I den først halvanden uge af det nye år lå vejtrafikken godt 30 procent under sidste år. I S-togene er der omkring 60 procent færre passagerer, og på de lange ture over Storbælt med tog er der 70 procent færre passagerer.- Vi kan heldigvis meget tydeligt se på trafikken, at danskerne bliver hjemme. Lige nu er situationen med de nye og mere smitsomme mutationer meget alvorlig og en af de bedst måde at undgå smittespredning er som bekendt at begrænse sine kontakter. Samtidig er det vigtig, at vi holder den kollektiv trafik i gang for dem, der har en samfundskritisk funktion, og for dem, der ikke har en bil selv. Med de nuværende meget lave passagertal er der plads til at holde afstand og jeg vil gerne rose transportselskaberne og chaufførerne for at får det til at fungere, så godt som det gør i den her svære tid, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Også på færgerne er der stort fald i antallet af passagerer. Speciel på ruten Rønne-Ystad er der på grund af det svenske indrejseforbud meget stille. På flere afgange har der været under 50 passagerer med færgen, der har plads til 1.200.