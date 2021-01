Transport- og Boligministeriets tilsyn med Post Danmarks regnskabspraksis i perioden 2011-2019 ikke har været helt tilfredsstillende

RIGSREVISIONEN:

Fredag 15. januar 2021 kl: 15:10

Venstre-ledet regering:

Hans Christian Schmidt (V): februar 2010 - oktober 2011

Socialdemokratisk ledet regering:

Henrik Dam Kristensen (S): oktober 2011 - august 2013

Pia Olsen Dyhr (SF): august 2013 - februar 2014

Magnus Heunicke (S): februar 2014 - juni 2015

Venstre-ledet regering:

Hans Christian Schmidt (V): juni 2015 - november 2016

Ole Birk Olesen (LA): november 2016 - juni 2019

Socialdemokratisk ledet regering:

Af: Jesper Christensen Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om Transport- og Boligministeriet har ført et tilfredsstillende tilsyn med Post Danmarks regnskabspraksis i perioden 2011-2019.Med tilfredsstillende tilsyn forstår Rigsrevisionen, at ministeriet har ført et tilsyn, der har betrygget ministeriet i, at Post Danmarks regnskabspraksis er i overensstemmelse med gældende regler. For at besvare undersøgelsens formål har Rigsrevisionen undersøgt:Rigsrevisionen vurderer, at Transport- og Boligministeriets tilsyn med Post Danmarks regnskabspraksis i perioden 2011-2019 ikke har været helt tilfredsstillende. Konsekvensen har været, at ministeriet ikke på alle områder har haft en indsigt, der kan betrygge ministeriet i, at Post Danmarks regnskabspraksis er korrekt.I forbindelse med Rigsrevisionens beretning noterer Statsrevisorerne sig følgende:Følgende politikere har været transportministre i den undersøgte periode:Benny Engelbrecht (S): juni 2019 -Hele beretningen kan hentes