Politiet på Fyn fandt flere fejl

Fredag 15. januar 2021 kl: 13:55

Som følge af kontrollen noterede politiet 24 forseelser:

2 kørsel uden førerret

7 biler manglede firmanavn og cvr nummer

6 biler var ikke registreret til firmakørsel

1 manglende uddannelse til varebil

1 manglende registrering til godstransport for fremmed regning

1 brugte håndholdt mobil

1 manglende nærlys

1 havde en forrude med revner

2 manglende omregistrering

1 kørte med et overlæs på 77 procent

1 manglede at få monteret et kontrolapparat til køre-/hviletid

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Jeg synes, det opsigtsvækkende, at så mange varebiler ikke overholdt love og regler. Vi stoppede 16 helt tilfældige varebiler og fandt kun fire biler, der kunne køre videre uden en sigtelse. Det er simpelthen ikke godt nok, og jeg kan kun opfordre til, at både bilerne ejere og chaufførerne får strammet gevaldigt op. For de kan roligt regne med, at vi vil lave flere målrettede kontroller den kommende tid, siger politikommissær Anders Brahe fra Fyns Politi.Ud over varebilerne havde politiet også fat i tre lastbilschauffører, som blev sigtet for at overhale på en strækning med overhalingsforbud.