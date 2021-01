Chauffør i tyrkisk lastbil havde kørt for længe - i for mange dage

Fredag 15. januar 2021 kl: 13:30

Af: Redaktionen Den tyrkiske lastbil blev vinket ind fra motorvej E20/E47 - Køge Bugt Motorvejen - og kontrolleret på Karlslunde Rasteplads. Ved kontrollen af takografen, der registrerer chaufførens køre- og hviletid, kunne politifolkene se, at chaufføren havde kørt rigtig længe i lastbilen, og at han havde taget førerkortet ud af takografen, når han løb tør for køretid.17 gange havde chaufføren i lastbilen kørt på vejene uden at have sit førerkort sat i takografen. Da politiet kontrollerer køre- og hviletiderne 28 dage tilbage, kunne politiet se, at chaufføren i dagene fra 22. december til 26. december 2020 højst havde hvilet sig i 6,5 time. Han havde derfor opnået en køretid på over 43 timer, hvilket er en overtrædelse på 330 procent, da man som chauffør i en lastbil - eller bus - højt må køre 10 timer dagligt.Den samlede bøde endte på 586.000 kroner, hvoraf chaufføren skal betale en tredjedel og den tyrkiske vognmandsvirksomhed to tredjedele.Tungvognscenter øst tilbageholder lastbilen som sikkerhed for betalingen. Politiet oplyser, at den tyrkiske virksomhed har tilkendegivet, at de vil forsøge at betale bøden i den nærmeste fremtid for at få lastbilen tilbage.