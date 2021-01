Klampning af lastbiler bør være en mulighed

Fredag 15. januar 2021 kl: 11:31

Af: Redaktionen Fra 1. januar 2019 og frem til 30. november 2020 har Færdselsstyrelsen udskrevet cirka 9.300 parkeringsafgifter, hvoraf godt 8.000 er udskrevet til udenlandsk registrerede køretøjer, hvilket svarer til 85 procent af alle parkeringsafgifter. De ubetalte parkeringsafgifter vil overgå til EPC, hvilket er 6.600 sager, som svarer til et beløb på cirka 11 millioner kroner.77 procent af parkeringsafgifterne udskrevet til danske køretøjer 1. januar 2019 og 30. juni 2020 - det drejer sig om cirka 1.000 ud af cirka 1.300 - er betalt.- Det er klart et fremskridt, så vi kan få gang i inddrivelsen. Men nu skal vi jo først se, om pengene kommer hjem. Man skal huske på, at udenlandske lavtlønschauffører, der ofte medvirker til at presse danske vognmænd og chauffører på ikke bare indkomst og løn, men også på parkeringsmuligheder til lovpligtige hvil, reelt får en konkurrencefordel, hvis de undlader at betale p-afgifter, mens deres danske kolleger betaler. Den skævvridning skal der gøres op med, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Men jeg skal ikke lægge skjul på, at vi fra DTL-Danske Vognmænds side havde foretrukket, at udenlandske lastbiler simpelthen skulle betale både afgifter og bøder på stedet. Og dermed altså, at klampning var en mulighed i forhold til for eksempel p-afgifter i hver eneste sag, hvor der var risiko for, at den udenlandske bils chauffør eller ejer ikke ville betale.Selvom der er fundet en løsning på problemet med ubetalte p-afgifter udstedt til udenlandske virksomheder, mener DTL, at Færdselsstyrelsen skulle have mulighed for at gå mere kontant til værks ved at sætte hjullåse på lastbiler, der holder p den forkerte side af reglerne.- Klampning er én-gang-for-alle-løsning i de her sager, for dels sikrer det betaling ved kasse 1, dels tvinger det de virksomheder, der spekulerer i lavtlønschauffører og social dumping, til at sikre ordentlige forhold for chauffører, herunder reel overnatning, siger Erik Østergaard.- Hele deres forretningsmodel er, skal vi huske på, bygget op om konkurrenceforvridning gennem brug af lavtlønschauffører, og at man kan køre på kanten eller på den gale side af reglerne i for eksempel Danmark, som vi ser det med de ubetalte afgifter. Men vi håber da, at inkassovirksomheden får succes med at inddrive gælden, tilføjer Erik Østergaard.