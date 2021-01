I Herning Kommune kan pensionister køre med bus for en krone om dagen

Torsdag 14. januar 2021 kl: 21:14

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hvis man er i målgruppen, og køber over 16 enkeltzonebilletter om året, kan det betale sig at investere i det nye pensionistkort.Pensionistkortet er ikke gratis at indføre. Derfor har sagen også været diskuteret politisk, og det endte med, at pensionistkortet blev beskrevet i det seneste budgetforlig i Herning Kommune, som 28 af byrådets 31 medlemmer står bag.Herning Kommune har dermed forpligtet sig til at dække den tabte indtjening, der kommer ved at tilbyde pensionistkortet til en krone om dagen.Det betyder, at Midttrafik hvert år modtager cirka 900.000 kroner i kompensation. Penge, der ifølge formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune, Joan Hansen, er givet godt ud.- Vores pensionister og førtidspensionister bruger ofte bussen, og mange vil derfor få glæde af ordningen. Nogle er måske endda afhængelige af at kunne tage bussen, og derfor synes vi, det giver mening at prioritere denne gruppe borgere, siger hun og fortsætter:- Pensionistkortet har desuden været et stort ønske fra Ældrerådets side, så derfor er jeg rigtig glad for at det nu bliver et tilbud i Herning Kommune.Kortet giver fri bustransport indenfor kommunegrænserne. Hvis man skal rejse ud af kommunen, skal man blot betale for de zoner, der ligger udenfor Herning Kommune.Kortet skal bestilles via Midttrafiks webshop på trafikselskabets webside.