Svindel med dieselafgifter er blevet afsløret i Tyskland

Torsdag 14. januar 2021 kl: 13:25

Af: Jesper Christensen Aktionen, der blev gennemført i samarbejde med myndigheder i 11 europæiske lande, var koordineret af Eurojust - European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. I alt 40 steder i 11 lande blev ransaget - 10 af stederne var i Tyskland i byer som Hamburg, Bremen, Duisburg og Freiburg.









De sigtede, der kommer fra Tyskland, Polen og Rusland, har i perioden fra 2018 og frem til nu, drevet et selskab, som på overfladen handlede med opløsningsmidler og rustbeskyttelse. Produkterne er ifølge tysk lov fritaget for afgift. I virkeligheden var det dieselolie og benzin, der blev solgt i store mængder uden afgift.









Fænomenet med at sælge brændstof forklædt som smøremidler eller lignende afgiftfrie produkter, er blevet mere og mere udbredt i Europa med store afgiftstab til følge.









De støreste mængder blev afsat ti kunder i Spanien, Italien og Storbritannien. Det lykkedes for den kriminelle gruppe at undgå at betale afgifter til skattemyndighederne i Hamburg.









De anholdte bliver sigtet for skattesvindel og hvidvaskning af penge.









De 11 lande, der var involveret i aktion var Østrig, Bulgarien, Kroatien, Tyskland, Italien, Ungarn, Holland, Polen, Rumænien, Schweiz og Storbritannien.









© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.