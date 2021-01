Vestkysthavn skal have ny direktør

Onsdag 13. januar 2021 kl: 11:45

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Hvide Sande Havn har som virksomhed omkring 20 medarbejdere og en omsætning i niveauet 40 millioner kroner årligt. Omsætningen kommer primært fra arealleje til en bred vifte af interessenter og brugere af havnen - ikke mindst fra fiskeriet, samt fra drift- og vedligeholdelsesopgaver ved eksempelvis slusen og indsejlingen til Ringkøbing Fjord.Havnen har siden 2011 investeret 240 millioner koner i at udvikle havnens aktiviteter i retning af fragt og offshore - og offshore er også fremadrettet et markant fokusområde.Hvide Sande Havn er en kommunal selvstyrehavn, der er ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune. Havnen er en af Vestkystens mest moderne fiskerihavne, og er Danmarks femte største. Hvide Sande Havn har de senere år udviklet sig til en aktiv trafikhavn for hele det midt- og vestjyske område. Siden 2013 er godsmængden øget markant, og er i stadig vækst. Desuden udfylder Hvide Sande Havn en voksende rolle som base for en række offshore vind-aktiviteter. Med havmølleparken Horns Rev 3, hvor Hvide Sande Havn har været base for flere aktører i forbindelse med installation og den kystnære Vesterhav Syd, der er planlagt til installation inden få kort tid, forventes denne rolle yderligere forstærket. Havnens aktiviteter understøttes af en lang række servicevirksomheder, der gennem Hvide Sande Service Group står klar til at yde en komplet, samlet service. Havnen er et naturlig kraftcenter og omdrejningspunkt for erhversliv, turisme og byudvikling i området.