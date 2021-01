Tysk varebilproducent markerer sig på det elektriske område

Onsdag 13. januar 2021 kl: 11:37

Af: Redaktionen Oven på et turbulent år, som både har tvunget forhandlere, værksteder og ikke mindst kunder til at tilpasse sig en ny hverdag, er salgschef hos Mercedes-Benz Vans i Danmark, Louise Klink-Raaschou, godt tilfreds med 2020-resultat.- Det forgangne år har været udfordrende, men også enormt lærerigt. Vores kundebase er vokset, og vi skylder især vores fokuserede og topprofessionelle værksteds- og forhandlernetværk en stor tak for den ekstraordinære indsats, de har leveret i årets løb, hvor især salget af de elektriske modeller tog fart, siger Louise Klink-Raaschou.Elektrificeringen er i fuld gang Efterspørgslen på 100 procent lokalt emissionsfri varebiler tog for alvor fart i 2020, for også på gule nummerplader er fremtidens mobilitet elektrisk. Med 123 nye elektriske varebiler leveret til kunder i Danmark i det forgangne år placerede Mercedes-Benz sig i spidsen af det elektriske segment med en markedsandel på 31,3 procent.Det elektriske modelprogram tæller blandt andet de fuldelektriske modeller eVito og eSprinter.Med et samlet salg på 2.169 registreringer kom 13,9 procent flere Vito’er ud at køre på de danske veje, og dermed tegnede Vito sig for en markedsandel på 15,1 procent, mens den større Sprinter forsvarede sin position som nummer ét i sit segment med 2.268 registreringer og en samlet markedsandel på 23,2 procent.