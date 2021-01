9.600 bilister blev sigtet for at køre for stærkt i uge 1

Onsdag 13. januar 2021 kl: 10:48

Af: Redaktionen I kontrolperioden blev der konstateret over 9.600 hastighedsoverskridelser af personbiler, som fordeler sig på denne måde:- Vi har sigtet flere end 9.600 for at køre for stærkt i den forgangne uge. Det er et meget højt antal set i lyset af, hvor mange danskere, der arbejder hjemme og dermed ikke er på vejene. De tomme veje har simpelthen fået mange danskere til at træde hårdere på speederen, siger Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Rigspolitiet Nationale Færdselscenter.Seneste hastighedskontrol før Corona var i august 2019, hvor ca. 10.000 bilister blev sigtet for at overskride hastighedsbegrænsningerne. Med andre ord er tallene fra i sidste uge stort set på samme niveau, men med meget færre biler på vejene.- Fart dræber, og for høj fart er et problem for trafiksikkerheden. Ikke alene har vi sigtet rigtig mange for at køre for stærkt, men vi har også set ekstremt høje hastigheder. Vi har bl.a. registreret flere tilfælde, hvor der er blevet kørt mere end 200 km/t. Der er vist ingen tvivl om, at hastighed fortsat får politiets opmærksomhed i fremtiden, siger Christian BerthelsenFra 2013 til 2018 mistede 403 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt i forhold til det tilladte eller forholdene. I mere end halvdelen af alle ulykker i trafikken er for høj hastighed en medvirkende faktor til, at ulykken opstår. Dødelig udgang sker i knap 30 procent af uheldene.