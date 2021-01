Transportvirksomhed kører på biodiesel for stål- og teknikgrossist

Onsdag 13. januar 2021 kl: 10:13

- Ved at skifte til klimavenlig HVO100-biodiesel hjælper vi vores kunder med at blive mere grønne, og vi bliver også selv grønnere, siger Christian Herbert, der er kommerciel direktør hos Lemvigh-Müller.

Fakta om Lemvigh-Müllers og DSV’s HVO100-løsning:

Der findes forskellige typer biodiesel. Den mest miljøvenlige er HVO100, der er produceret 100 procent af planteaffald og animalsk affald - restprodukter, der ellers ville gå til spilde. Der skal derfor ikke produceres nyt for at fremstille HVO100

HVO100 kaldes også for andengenerations bio-diesel, der er 100 procent fossilfri og udleder op til 90 procent mindre CO2 end fossilt brændstof

DSV køber HVO100 i en mængde, der dækker distributionen af Lemvigh-Müllers leverancer, og tanker det klimavenlige brændstof på deres lastbiler

DSV får biodiesel fra Q8, som garanterer, at den HVO100, der leveres til DSV og Lemvigh-Müller, ikke indeholder skadelig palmeolie og har en dokumenteret CO2-reduktion på op til 90 procent

Aftalen med DSV rammer over 95 procent. af Lemvigh-Müllers CO2-aftryk på distributionen af tekniske leverancer

DSV kørte sidste år 7,2 millioner kilometer for Lemvigh-Müller og forbrugte omkring 1.700.000 liter traditionel dieselolie. Det svarer til 180 ture rundt om jorden. Den forventede CO2-reduktion baseret på 2020-tal ved at skifte til HVO100 er 3.894 ton årligt

Af: Redaktionen Lemvigh-Müller indgået en aftale med DSV, der står for grossistens tekniske leverancer, om at hælde den klimavenlige biodiesel på lastbilerne fra 1. februar.Med aftalen vil Lemvigh-Müller sparer klimaet for op til 90 procent CO2.- Bæredygtighed er højt på agendaen hos vores kunder. Ikke mindst industrien og mange installationsvirksomheder har fokus på at reducere deres CO2-udledning til et minimum. Vi har en opgave i at hjælpe vores kunder i mål med det, og det ligger i Lemvigh-Müllers DNA at tage samfundsansvar. Ved at skifte til HVO100 hjælper vi vores kunder med at blive mere grønne, og vi bliver også selv grønnere - til gavn for klimaet, siger Christian Herbert, der er kommerciel direktør hos Lemvigh-Müller.I første omgang har Lemvigh-Müller indgået en aftale med DSV, der står for distributionen af varer fra grossistens tekniske lagre. Fra 1. februar bliver der fyldt HVO100 på DSV’s lastbiler i en mængde, der svarer til, hvor mange kilometer de kører for Lemvigh-Müller. Med 7,2 millioner kørte kilometer årligt og et forbrug på 1.700.000 liter brændstof i 2020 vil det give en CO2-reduktion på 3.794 ton årligt.Morten Kjærgaard, der er Vice President i DSV Road, kalder aftalen med Lemvigh-Müller for enestående og innovativ.- Jeg er utrolig stolt på DSV’s vegne. For ikke nok med at aftalen er et resultat af et tæt og løsningsorienteret samarbejde med vores mangeårige kunde Lemvigh-Müller, så sender størrelsesordenen på denne nationale aftale også et klart signal om, at viljen til grøn omstilling til gavn for alle i samfundet bestemt ikke er gået i stå, selvom corona-pandemien har stjålet dagsordenen, sige han.Det er på distributionen, at grossister har deres største CO2-aftryk, og Lemvigh-Müller ser HVO100 som vejen frem i de kommende år, indtil det er muligt at køre på eksempelvis ren el.- Vi ønsker den løsning, der her og nu skaber størst mulig forskel for klimaet og for vores kunder i deres målsætninger for CO2-reduktion. Med HVO100 tager vi et kvantespring og fjerner op til 90 procent af udledningen. Samtidig kommer det vores kunder i hele landet til gode, fordi distributionen gennem DSV er landsdækkende, siger Christian Herbert.Den grønne omstilling handler dog ikke kun om distribution for stål- og teknikgrossisten.- Vi ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling og er taget på en rejse, hvor vi skridt for skridt lancerer grønne tiltag. Som B2B-partner for industrien, byggebranchen og installationssektoren har vi fokus på løsninger, der hjælper dem med den grønne omstilling. Ud over grøn distribution, er det fx grønne produktlinjer og bæredygtige emballageløsninger, hvor vi er i fuld gang, påpeger Christian Herbert.