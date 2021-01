Flytteforretning har materiel til mere end traditionelle flytninger

Tirsdag 12. januar 2021 kl: 13:55

Af: Redaktionen Kærren er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejset i I-profil i højstyrkestål med stærke tværvanger og forstærkninger samt cyklistværn i begge sider. Kærren har en højdejusterbar træktriangel, der kan justeres i i fire trin af hver 50 mm,Tipkassen har har tophængte sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med bundhængsler, så de kan klappes ned. Bagklappen er to-delt - øverste del er fremstillet i 40 mm alu-profiler, og nederste del er fremstillet i 6 mm Hardox stål og virker som asfaltskuffe ved åbning. Fronten er fremstillet i 3 mm 690 stål med to udvendige rundstænger som trin, samt to indvendige U-profiler, som også fungerer som trin. Bunder udført i 5 mm Hardox-stål.Kærren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med med tromlebremser. Der er monteret lift på første og tredie aksel. Kærren er desuden leveret med en blå rullepresenning monteret på 70 mm aluminiumsrør.Den nye tipkærre er leveret af Emil Villadsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.