lastbilchauffører må aflevere deres sandwich

EFTER BREXIT:

Tirsdag 12. januar 2021 kl: 10:12

Af: Jesper Christensen Den britiske ais The Guardian skriver, at det efter EU-reglerne for personlig import af kød, mælkeprodukter og andre fødevarer er forbudt at medtage eksempelvis sandwich med skinke, når man kommer fra Storbritannien og vil ind i et EU-land.









Den britiske regering har forud for landets farvel til EU oplyst følgende:





"Bringing food and drink into EU countries

Drivers travelling to the EU should be aware of additional restrictions to personal imports. If you are carrying prohibited items in your luggage, vehicle or person you need to use, consume, or dispose of them at or before the border.You cannot bring POAO (products of an animal origin) such as those containing meat or dairy (e.g. a ham and cheese sandwich) into the EU. There are exceptions to this rule for certain quantities of powdered infant milk, infant food, special foods, or special processed pet feed"









her: Interesserede kan se mere om godstransport mellem Storbritannien og EU

