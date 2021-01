Ny færgerute syd om Storbritannien havde succes

Mandag 11. januar 2021 kl: 13:32

Af: Jesper Christensen Aidan Coffey, der er Route Director for DFDS' nye ruter, peger på, at forbindelsen både leverer et alternativ til irske virksomheder til vejen over land via Storbritannien og levere let adgang til Paris-regionen via Dunkerque uden papirarbejde, da ruten går uden om Storbritannien og dermed forbinder to EU-lande direkte.









DFDS har indsat tre færger på ruten - de chartrede skibe »Visby« og »Kerry« og rederiets egen »Optima Seaways« - som tager 24 timer om turen fra de to havne.

















