Is faldt fra lastbil og ramte patruljevogn

Fredag 8. januar 2021 kl: 16:25

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Da patruljebilen nærmer sig en lastbil med presenningssættevogn, flyver et stykke is af taget. For at undgå, at den halvstore isblok rammer forruden på patruljebilen, er jeg nødt til at foretage en ABS-opbremsning, så den i stedet rammer kofangeren, fortæller politiassistent Johnny Klindt Jacobsen fra Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi.Betjentene fik signaleret til lastbilschaufføren, at han skulle følge med til nærmeste afkørsel, men måtte samtidig foretage kørslen i nødsporet med kraftig reduceret hastighed for at minimere risikoen for yderligere tab af is fra taget.- Vi vurderede i situationen, at det var til væsentlig fare for færdselssikkerheden, at han ikke havde ryddet sne og is af sættevognen. Derfor blev han sigtet, og nu skal anklagemyndigheden vurdere, om sagen skal i retten, hvor han kan blive betinget frakendt førerretten. Patruljebilens kofanger tog ikke skade af sammenstødet med isblokken, men jeg vil kraftigt opfordre alle borgere til at fjerne is og sne fra hele bilen - ikke kun fra ruderne, siger politiassistent Johnny Klindt Jacobsen.Lastbilchaufføren fik efterfølgende lejlighed til at låne en stige og en kost til at fjerne det sidste sne og is, inden han fik lov at køre videre.Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer på baggrund af mandagens hændelse især lastbilschauffører, men også andre biliste, om at få fjernet sne og is fra bilerne inden de kører ud på vejene.Tabt is kan både forårsage skader på andre køretøjer og skabe risiko for hårde opbremsninger, der kan give uheld.