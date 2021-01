Korsør-vognmand kørte to vogne hjem fra Jylland

Fredag 8. januar 2021 kl: 11:32

Heavy Duty chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Ekstra svære flangetykkelse for ekstra stivhed

Tætsiddende tværvanger i hele trailerens længde

Meget kraftig kantskinne, der er glat udadtil

Cyklistværn i begge sider

To gange fem alu-sider i en højde på 1.000 mm

Bund af 28 mm hårdttræsplanker

Tre gange otte kæpstokhuller

Bindestang under kantskinne i begge sider og i bagenden, der er trukket 50 mm under ladkanten

Udtræksstige under bund i højre baghjørne

To 10-tons slæberinge bagud på langvange

To gange 13 surringsringe

Udtræk på ca. 6.400 mm og 6.200 mm

Reservehjulsophæng

Kel-Berg værktøjskasse monteret i venstre side

Presenningkasse

Med hver trailer følger 12 kæpstokke og magasiner

Akseltrykmåler med skale i ton

Af: Redaktionen Om de to nye fire-akslede sværlasttrailere:Chassis opbygning:Trailerne er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Liftaksel på første aksel. Anden, tredje og fjerde aksel er hydraulisk styret med et Tridec-system.De nye trailere, der blev leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S,